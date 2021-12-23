Берлин, 23 декабря, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Цены на товары, импортированные в Германию в ноябре, выросли в среднем на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 23 декабря немецкий журнал Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ.

Отмечается, что наиболее значительно подорожал импорт энергоносителей, цены на которые выросли на 160% по сравнению с прошлым годом. При этом импортные цен цены на нефть и нефтепродукты удвоились, а цены на природный газ выросли почти в четыре раза. В результате этого электроэнергия подорожала на 360% в годовом выражении.

Рост в ноябре значительно превысил средние прогнозы аналитиков. Негативная тенденция связывается, в частности, с перебоями в мировой торговле из-за пандемии коронавируса, которая продолжает наносить серьёзный ущерб глобальным цепочкам поставок.

Издание отмечает, что зафиксированный в ноябре рост цен на импорт в Германии стал самым высоким со времен нефтяного эмбарго 1974 года, которое было вызвано ближневосточным конфликтом. Тогда во время войны Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств нефтедобывающие страны временно прекратили поставки нефти в ряд государтств в отместку за их поддержку Израиля. Нефтяной кризис привел к значительному росту цен и глобальным энергетическим перебоям в долгосрочной перспективе.