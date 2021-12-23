София, 23 декабря, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Комиссия по защите прав потребителей Болгарии своим специальным распоряжением запретила главным операторам сотовой связи страны повышать тарифы на услуги мобильной связи. Об этом 23 декабря сообщает БНР.

(сс) Fotorech Сотовая связь

Согласно официальной информации, это решение было принято после проверки сообщений о намерении крупнейших провайдеров пересмотреть свою действующую ценовую политику. Отдельные структуры планировали увеличить свои доходы вдвое.

«Этого не будет, — заявила министр экономики Болгарии Корнелия Нинова. — Никто не станет наживаться на рядовых потребителях. А если какая-либо компания захочет нажиться на абонентах, правительство использует все механизмы и меры, предусмотренные законом, чтобы предотвратить самоуправство».

Напомним, ранее сразу несколько основных компаний мобильной связи в Болгарии, объявили о повышении тарифов на предоставляемые услуги. Предполагалось, что с 1 января 2022 года цена соответствующего среднего пакета увеличивалась на 20%.