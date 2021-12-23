Тирана, , 21:03 — REGNUM Албанский эпидемиолог Эугена Томини 23 декабря сообщила о том, что в стране выявлено два первых носителя штамма коронавируса «Омикрон».

Тирана, Скандербег Chris Walts

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, доминирующим остается штамм «Дельта», который распространяется более легко.

Тем не менее, в стране опасаются быстрого распространения «Омикрона» и призывают к соблюдению ограничений.

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