Берлин, , 21:54 — REGNUM В Германии за последние сутки зарегистрировано 44 927 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 425 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 23 декабря Институт Роберта Коха (RKI).

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Отмечается, что средний уровень заболеваемости в стране демонстрирует нисходящую тенденцию, за последние семь дней он составил 280,3 случая на 100 000 жителей.

Среди федеральных земель самый высокий показатель заболеваемости за неделю имеет Тюрингия — 726,7 случая на 100 000 жителей. За ней следуют Саксония-Ангальт и Саксония с показателями 556,2 и 555,7 случаев соответственно. Самое низкое значение отмечено в Нижней Саксонии — 155,5 случаев.

В ноября заболеваемость COVID-19 в Германии резко возросла, ежедневно в стране регистрировались новые максимумы, однако в начале декабря ситуация стабилизировалась. Теперь же специалисты опасаются возобновления тенденции к росту из-за распространения нового штамма «Омикрон».