Донецк, , 20:58 — REGNUM Химическое оружие, доставленное на Украину, приспособлено для применения с помощью беспилотников, заявил 23 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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При этом он напомнил, что предварительно на Украину был доставлен антидот для предупреждения отравлений среди украинских боевиков.

«Завезен был изначально антидот, дальше это химическое оружие, причем упаковано оно, если можно так сказать, таким образом, что его возможно сбрасывать и с беспилотного летательного аппарата, а такая практика в последние периоды часто применяется со стороны Украины», — сказал Пушилин.

Ранее он отметил, что на современной Украине гарантировать нельзя ничего, включая применение химического оружия.

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