, 20:57 — REGNUM Правительство Италии намерено сократить с 9 до 6 месяцев срок действия COVID-сертификатов, такое решение было согласовано на заседании оперштаба по борьбе с эпидемией в четверг, 23 декабря, передают национальные СМИ.

Кроме того, предполагается разрешить делать ревакцинацию не через 5, а уже через 4 месяца после второй прививки, а также обязать граждан носить респираторы (а не просто маски) при посещении кинотеатров, театров, массовых мероприятий и во время поездок в транспорте.

По данным на 23 декабря, в Италии умерли 136 245 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 168 (днем ранее — на 146). Это самый высокий показатель с мая 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 44 595 (днем ранее — на 36 293), что является «рекордом» за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 517 054 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 430 029 человек (на 27 300 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,17 миллиона человек (более 76,6% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).