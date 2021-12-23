Рим, 23 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено сократить с 9 до 6 месяцев срок действия COVID-сертификатов, такое решение было согласовано на заседании оперштаба по борьбе с эпидемией в четверг, 23 декабря, передают национальные СМИ.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Кроме того, предполагается разрешить делать ревакцинацию не через 5, а уже через 4 месяца после второй прививки, а также обязать граждан носить респираторы (а не просто маски) при посещении кинотеатров, театров, массовых мероприятий и во время поездок в транспорте.

По данным на23 декабря, в Италии умерли136 245человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на168(днем ранее — на146). Это самый высокий показатель с мая 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на44 595(днем ранее — на36 293), что является «рекордом» за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 517 054 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены430 029человек (на27 300больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,17 миллионачеловек (более 76,6% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).