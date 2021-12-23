Тамбов, , 20:57 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на заседании областной думы объявил о выделении дополнительных 78 млн рублей на благоустройство Тамбова, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Эти средства будут направлены на приведение в порядок парков и скверов в последние дни уходящего года.

Здание администрации Тамбовской области Tambov.gov.ru

В 2021 году Тамбовская область успешно реализовала федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустроено 153 дворовых и 114 общественных территорий.

Учитывая важность проводимой работы, Максим Егоров добился выделения на эти цели дополнительных средств. Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина региону выделено еще 78 млн рублей на реализацию программы благоустройства территорий и создания комфортной городской среды. Они будут направлены на благоустройство парков и скверов Тамбова в последние дни 2021 года. Об этом объявил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на шестом пленарном заседании Тамбовской областной думы.

«Перед всеми муниципалитетами региона стоят большие задачи по дальнейшему преображению территорий. Дополнительные средства на благоустройство парков и скверов в Тамбове — первый шаг этой большой работы», — отметил Максим Егоров.

Депутаты в двух чтениях рассмотрели окончательные поправки в бюджет Тамбовской области на 2022 год. Общий объем доходов и расходов бюджета региона в следующем году составит 65,2 млрд рублей с ростом на 4,7 млрд рублей к первоначальным параметрам главного финансового документа области на 2021 год.

Бюджет сохранит свою социальную направленность: более 70% расходов будут выделены на образование, здравоохранение, социальное обеспечение населения.