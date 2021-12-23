Бухарест, , 20:56 — REGNUM В Бухаресте на 99-м году жизни скончался известный румынский историк, философ и общественный деятель, академик Дан Бериндей. Об этом 23 декабря написала бухарестская газета Jurnalul.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

Согласно официальному заключению, смерть Бериндея наступила по естественным причинам. По предварительным данным, он умер во сне в результате остановки сердца. Предполагается, что Бериндей будет похоронен 26 декабря в Бухаресте.

Бериндей являлся культовой фигурой в румынской науке. В 1946 году он получил докторскую степень Бухарестского университета за диссертацию «Город Бухарест, резиденция и столица Валахии (1459−1862)», а затем на протяжении 45 лет являлся главным исследователем в Институте истории им. Николае Йорга Румынской академии наук.

Его труды издавались крупными тиражами и становились предметом для обсуждения в десятках стран мира, включая СССР.

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