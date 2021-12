Лос-Анджелес, США, , 20:54 — REGNUM Поклонники кинокомиксов Marvel заметили важную деталь в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 23 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

Пользователи форума Reddit обратили внимание, что в ролике Ванда Максимофф, также известная как Алая Ведьма (Элизабет Олсен) использует ту же магию, что и ведьма Агата Харкнесс (Кэтрин Хан), которая появилась в сериала «ВандаВижен». Автор статьи отметил, что если учесть то, что Ванда получила огромную силу, то этот факт является «отличной причиной для беспокойства».

Напомним, первый трейлер кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» киностудия Marvel показала 22 декабря 2021 года. Премьера фильма запланирована на 5 мая 2022-го.

