Рим, 23 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Выпускники итальянских вузов находят работу реже, чем в среднем в Евросоюзе, сообщили в национальной службе статистики в четверг, 23 декабря.

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В Италии трудоустроены 70,5% бакалавров (в ЕС — 75,7%) и 80,8% магистров (в Евросоюзе — 85,5%).

Если сравнивать тех, кто закончил образование в последние годы, то разница еще значительнее, отметили статистики.

В целом в Италии в последние годы около 30% граждан в возрасте от 15 до 24 лет не работают и не учатся.