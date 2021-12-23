Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Для увеличения потребления рыбы в России надо увеличить потребление не самой рыбы в детских учреждениях, дети едят рыбу плохо, а внедрить употребление пищевой добавки «Омега-3», включить рыбий жир в закупки бюджетных учреждений. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Рыбий жир

По его словам, в августе 2021 года на Камчатке стартовал проект «Растём здоровыми» по обеспечению детей для укрепления иммунитета пищевой добавкой «Омега-3». В нем приняли участие 186 дошкольных и 619 общеобразовательных организаций Камчатского края. Дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет и ученики 1−4 классов получали биодобавку «Омега-3» бесплатно. Рыбий жир дети будут получать два раза в год по 30 дней. Первый курс прошёл осенью 2021 года, в период подъёма сезонных простудных заболеваний, второй пройдёт весной 2022 года.

В ходе совещания на Восточном экономическом форуме-2021, президент РФ Владимир Путин рекомендовал дальневосточным регионам последовать примеру Камчатки и обеспечить детей «Омегой-3», подчеркнул Солодов.