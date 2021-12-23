Скопье, , 20:58 — REGNUM В Северной Македонии 23 декабря в результате обследования 3499 образцов выявили 269 новых носителей коронавируса, 353 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19, зарегистрировано также восемь случаев, произошедших ранее.

Скопье, всадники

Северная Македония Diego Delso

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 222 333 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7868, 209 291 пациент выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5174.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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