Рига, 23 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Каждаялатвийская семья накануне новогодних праздников можетбесплатносрубить в государственных лесах одну елку. Об этой многолетней традиции напомнило ГАО «Латвийские государственные леса» (Latvijas valsts mezi — LVM).

manfredrichter Елка

В сообщении особо подчеркивается, чтоэто можно делатьтолько в лесах, которые находятся в ведении LVMиотмечены специальнойтабличкой с логотипом (знак LVM на желтом фоне). Можно заранее определить такиепоэлектроннойкарте в приложении LVM геолокации — там участки государственных лесов отмечены темно-зеленым цветом.

Попытка срубить елку в частных лесах или на муниципальных территориях может обернуться штрафом в несколько тысяч евро, предупредили в «Гослесах Латвии».

При рубке елок должны соблюдать следующие правила. Так, категорически запрещено рубить елки в зарослях сосен, елей, черной ольхи и в смешанном молодом лесу, а также в общественных природных парках и особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, высота выбранной елки не должна превышатьтрех метров, а диаметр пня — 12 см.При этом лучше использовать пилу, потому что елку нужно резать как можно ближе к земле.