София, , 20:51 — REGNUM Полиция города Бургас (юго-восток Болгарии) пресекла деятельность масштабной преступной группировки, занимавшейся переправкой в ЕС нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом 23 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Мигранты Gpk.gov.by

В ходе спецоперации правоохранителей были задержаны десятки человек, в том числе организаторы преступного бизнеса, а также 15 нелегалов, незаконно въехавших на территорию Болгарии из соседней Турции.

Отметим, что ежегодно группировка осуществляла транзит через болгарскую территорию в Румынию, Австрию и Германию до двух тысяч мигрантов. Общий объем доходов деятельности группировки исчислялся сотнями тысяч долларов США.

Сообщается об аресте руководителя группировки — 57-летней жительницы болгарского города Хасково, создавшей указанный канал в 1999 году. Если вина подозреваемых лиц будет доказана, их ждет тюремное заключение на срок от семи до 12 лет.

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