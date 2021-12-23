Рига, 23 декабря, 2021, 20:50 — ИА Регнум. За вторник, 22 декабря, в Латвии сделано 9 284 теста на коронавирус Covid-19, зарегистрировано 954 новых случая инфицирования. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Отмечается, что большинство новых случаев отмечено среди полностью вакцинированных латвийцев — 482 против 472. Это второй подобный случай с начала пандемии: впервые подобное произошло 20 декабря 2021 года, когда соотношение составило 169 на 157.

Доля позитивных тестов 22 декабря 2021 года превысила важную отметку — 10.3%. Двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей также вырос и составил 536.1.

22 декабря госпитализировали 61 пациента. В стационарах в данный момент 505 больных, 80 — в тяжелом состоянии. Общее число поступающих в стационары Латвии непрерывно растет с 12 декабря нынешнего года.

Сообщается о 12 умерших: по одному — в возрастных группах 60−69 и 90−99 лет, четверо — 70−79 лет, шестеро — 80−89 лет. При этом девять из них не были привиты или не завершили курс, трое вакцинировались.

На сегодняшний день среднее число умерших в сутки за семидневный период — 10. Общее число жертв болезни в Латвии составляет 4 492 человек .