Ханты-Мансийск, , 20:50 — REGNUM В Югре женщины до 35 лет включительно, прописанные в регионе, будут получать 15 тысяч рублей единовременно на первого ребенка. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1922

Если у женщины родились сразу несколько детей, то выплаты полагается на каждого из них. Также определены случаи получения данной меры поддержки отцом ребёнка — в случаях смерти матери, ограничения её дееспособности, лишения её родительских прав в отношении ребенка и другие.

Соответствующая мера поддержки определена изменениями в закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», принятыми 23 декабря 2021 года депутатами думы ХМАО.