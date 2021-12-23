Петропавловск-Камчатский, , 20:48 — REGNUM Севморпуть — спасение для рыбной отрасли Камчатки в период лососевой путины, когда резко растёт потребность в перевозках выловленной рыбы. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Морской порт Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

По его словам, на 2022 год уже запланированы перевозки рыбы по СМП и переход к регулярным линиям, когда суда отправляются не по загрузке, а по расписанию. Он уточнил, что на следующий год по СМП согласованы четыре рейса, которые будут субсидироваться Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Дочерние подразделения Росатома готовы выступить оператором.

Владимир Солодов отметил, что ратует за СМП по нескольким причинам. Первая — это транзит грузов из Северной Америки, Азии, Юго-Восточной Азии в Европу, которому будет нужна перегрузка с судов обычного класса на суда ледового класса. Выгодный порт для этого — Петропавловск-Камчатский. На Камчатке уже идет строительство хаба перевалки СПГ «Новатэка», в 2023 году он должен быть построен. «Очень важно принять решение о размещении транзитного контейнерного терминала. Я думаю, что в ближайшее время оно состоится», — подчеркнул Владимир Солодов.

Вторая причина связана с ежегодным кризисом с перевозками камчатской рыбы в осеннюю путину, а также при отправке из Владивостока рефконтейнеров с рыбой, когда происходит закупорка Транссиба и взлетают цены.