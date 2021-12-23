Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Севморпуть — спасение для рыбной отрасли Камчатки в период лососевой путины, когда резко растёт потребность в перевозках выловленной рыбы. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Морской порт Камчатки

По его словам, на 2022 год уже запланированы перевозки рыбы по СМП и переход к регулярным линиям, когда суда отправляются не по загрузке, а по расписанию. Он уточнил, что на следующий год по СМП согласованы четыре рейса, которые будут субсидироваться Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Дочерние подразделения Росатома готовы выступить оператором.

Владимир Солодов отметил, что ратует за СМП по нескольким причинам. Первая — это транзит грузов из Северной Америки, Азии, Юго-Восточной Азии в Европу, которому будет нужна перегрузка с судов обычного класса на суда ледового класса. Выгодный порт для этого — Петропавловск-Камчатский. На Камчатке уже идет строительство хаба перевалки СПГ «Новатэка», в 2023 году он должен быть построен. «Очень важно принять решение о размещении транзитного контейнерного терминала. Я думаю, что в ближайшее время оно состоится», — подчеркнул Владимир Солодов.

Вторая причина связана с ежегодным кризисом с перевозками камчатской рыбы в осеннюю путину, а также при отправке из Владивостока рефконтейнеров с рыбой, когда происходит закупорка Транссиба и взлетают цены.