Приштина, , 20:52 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 декабря принял участие в праздновании 70-летней годовщины основания медресе Алауддина в Приштине.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, церемонию организовали представители Исламской общины Косово.

По словам Курти, в 90-е годы медресе Алауддина играло роль национального политического парламента албанцев и ратовало за свободу и сопротивления. Политик отметил, что ученики медресе привержены следованию призыву Корана к чтению и намерены внести вклад в развитие общества и эмансипацию.

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