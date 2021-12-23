Приштина, 23 декабря 2021, 20:52 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 декабря принял участие в праздновании 70-летней годовщины основания медресе Алауддина в Приштине.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, церемонию организовали представители Исламской общины Косово.
По словам Курти, в 90-е годы медресе Алауддина играло роль национального политического парламента албанцев и ратовало за свободу и сопротивления. Политик отметил, что ученики медресе привержены следованию призыву Корана к чтению и намерены внести вклад в развитие общества и эмансипацию.
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