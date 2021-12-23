, 20:44 — REGNUM В первый день после завершения рождественских каникул все школьники Италии, возможно, будут сдавать тесты на коронавирус — как передают национальные СМИ в четверг, 23 декабря, такой вариант обсуждался на заседании национального оперштаба по борьбе с эпидемией.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги на фоне быстрого роста числа выявляемых зараженных заявил, что правительство не рассматривает возможность продления зимних каникул.

Помогать властям регионов с ресурсами будет министерство обороны, правительство выделит на программу массового тестирования 9 млн евро.

По данным на 23 декабря, в Италии умерли 136 245 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 168 (днем ранее — на 146). Это самый высокий показатель с мая 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 44 595 (днем ранее — на 36 293), что является «рекордом» за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 517 054 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 430 029 человек (на 27 300 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,17 миллиона человек (более 76,6% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).