Рим, 23 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В первый день после завершения рождественских каникул все школьники Италии, возможно, будут сдавать тесты на коронавирус — как передают национальные СМИ в четверг, 23 декабря, такой вариант обсуждался на заседании национального оперштаба по борьбе с эпидемией.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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Ранее премьер-министр Италии Марио Драги на фоне быстрого роста числа выявляемых зараженных заявил, что правительство не рассматривает возможность продления зимних каникул.

Помогать властям регионов с ресурсами будет министерство обороны, правительство выделит на программу массового тестирования 9 млн евро.

По данным на23 декабря, в Италии умерли136 245человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на168(днем ранее — на146). Это самый высокий показатель с мая 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на44 595(днем ранее — на36 293), что является «рекордом» за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 517 054 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены430 029человек (на27 300больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,17 миллионачеловек (более 76,6% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).