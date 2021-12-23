Кэри, США, , 20:42 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store (EGS) представил новую бесплатную игру, которую пользователи платформы могут добавить в свой каталог лишь в течение суток. Информация была опубликована 23 декабря на сайте сервиса.

Интерфейс магазина Epic Games Store Скриншот epicgames.com

В этот раз EGS предложил геймерам бесплатно получить игру Vampyr, которую студия Dontnod Entertainment и издательство Focus Home Interactive выпустили 5 июня 2018 года. Стоит отметить, что акция продлится всего сутки и завершится 24 декабря 2021 года, в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Vampyr — это ролевая экшн-игра, в которой геймерам предлагается выступить в роли вампира Джонатана Рида. Её действие происходит в Лондоне в 1918 году. На известном сайте Metacritic ПК-версия игры получила 72 балла (из 100) от критиков и 6,8 баллов от рядовых пользователей.

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