Приштина, Сербия, 23 декабря, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович посоветовал сепаратистскому руководству в Приштине «не забывать про север Косово» и не откладывать решение этого вопроса, так как потом его уже нельзя будет решить. Об этом Миланович заявил 23 декабря в Приштине после встречи с президентом Косово Вьосой Османи.

EXFOR.si Франьо Хабулин и Зоран Миланович

«Косово — это предсказуемое государство, и всегда понятно, что он него можно ожидать. С другими странами региона это сложнее. На севере Косово вы должны быть настойчивыми — если запустить проблему, она никогда и не будет решена», — процитировал телеканал РТС слова Милановича.

Напомним, что президент Хорватии 23 и 24 декабря находится с визитом в Приштине. Католический рождественский сочельник 24 декабря он встретит с хорватскими военными в составе KFOR.