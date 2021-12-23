Рига, , 20:39 — REGNUM С января 2022 года в ряде важнейших учреждений Госполиции Латвии будет проведен процесс ротации руководства. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv со ссылкой на руководителя ведомства Арманда Рукса.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новых назначений ожидают нынешние главы управления по борьбе с экономическими преступлениями, управления по борьбе с организованной преступностью и в управлении криминалистики.

Рукс пришел к такому решению, исходя из того факта, что нынешние руководители вышеупомянутых управлений занимают должности уже на протяжении длительного времени.

Сообщается, что до декабря 2024 года на должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью переводится нынешний начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

«Он занимал оставляемую должность более шести лет, в течение которых обеспечивал предотвращение легализации средств, добытых преступным путем, и его опыт и знания внесут значительный вклад в борьбу с организованной преступностью», — говорится в сообщении.

Начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями до апреля 2022 года назначается действующий начальник управления криминалистики Паулс Круминьш. По словам Рукса, его предыдущий опыт работы на различных должностях в полиции будет способствовать привлечению финансирования Европейского союза.

В свою очередь, нынешний руководитель управления по борьбе с организованной преступностью, полковник Андрей Синявин займет должность начальника управления криминалистики. В сообщении также отмечены его опыт и многолетняя работа в структурах полиции