Рига, 23 декабря, 2021, 20:39 — ИА Регнум. С января 2022 года в ряде важнейших учреждений Госполиции Латвии будет проведен процесс ротации руководства. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv со ссылкой на руководителя ведомства Арманда Рукса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Новых назначений ожидают нынешние главы управления по борьбе с экономическими преступлениями, управления по борьбе с организованной преступностью и в управлении криминалистики.

Рукс пришел к такому решению, исходя из того факта, что нынешние руководители вышеупомянутых управлений занимают должности уже на протяжении длительного времени.

Сообщается, что до декабря 2024 года на должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью переводится нынешний начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

«Он занимал оставляемую должность более шести лет, в течение которых обеспечивал предотвращение легализации средств, добытых преступным путем, и его опыт и знания внесут значительный вклад в борьбу с организованной преступностью», — говорится в сообщении.

Начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями до апреля 2022 года назначается действующий начальник управления криминалистики Паулс Круминьш. По словам Рукса, его предыдущий опыт работы на различных должностях в полиции будет способствовать привлечению финансирования Европейского союза.

В свою очередь, нынешний руководитель управления по борьбе с организованной преступностью, полковник Андрей Синявин займет должность начальника управления криминалистики. В сообщении также отмечены его опыт и многолетняя работа в структурах полиции