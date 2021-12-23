Тбилиси, , 21:44 — REGNUM Глава оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия 23 декабря на своей странице в «Фейсбуке» разместил состоящий из 11 пунктов своеобразный «манифест» борьбы с правительством.

Ника Мелия European People's Party

Мелия назвал Михаила Саакашвили политическим заключённым и сделал вывод, что если власти арестовали бывшего главу государства, то им ничего не стоит арестовать любых оппозиционных политиков и журналистов.

Мелия считает, что в Грузии больше нет независимого суда, а суд превратился в кнут в руках правительства.

Мелия подчеркнул мирный характер всех протестов оппозиции, сказав, что иначе Грузия вновь скатится в хаос 1990-х.

Целью голодовок активистов оппозиции является выведение грузинского общества из состояния индифферентного сна и пробуждение международного сообщества, сказал лидер оппозиции.

Напомним, что 21 декабря грузинские оппозиционеры объявили о начале массовой бессрочной голодовки протеста.