Гавана, 23 декабря, 2021, 21:30 — ИА Регнум. На Кубе завершаются испытания назальной вакциной от коронавируса Mambisa. Об этом сообщил 23 декабря президент государственного биомедицинского концерна BioCubaFarma Эдуардо Мартинес на своей странице в Twitter.

Норман Роквелл. Перед уколом. 1958

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«Вакцина Mambisa от Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы, вводимая назально, продемонстрировала в клинических испытаниях возникновение высокого иммунного ответа в слизистых против SARS-CoV-2», — сообщил Мартинес.

Он отметил, существующие вакцины хорошо защищают от симптоматических проявлений, тяжелых форм заболевания и смерти, но они недостаточно эффективны для предотвращения передачи инфекции, в отличие от Mambisa.

«Еще одно достоинство вакцины — ее интраназальное введение. Иммунный ответ индуцируется в слизистой, посредством которой коронавирус и проникает в организм, а потому назальная вакцина нейтрализует его у самого входа, не давая распространиться по организму», — отметил он.