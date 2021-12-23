Ханты-Мансийск, 23 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. В Югре за 2021 год четыре раза корректировался бюджет. Об этом сообщил председатель думы ХМАО Борис Хохряков по итогам заседания 23 декабря.

Dumahmao.ru Борис Хохряков

«Если подводить итоги года, то мы четыре раза уже вносили изменения в бюджет. За этот период бюджет увеличился на 40 млрд рублей. Последней корректировкой мы уменьшили на 17 млрд дефицит. Он составлял 37 млрд., сейчас — 20 млрд рублей», — отметил спикер парламента ХМАО.

Борис Хохряков добавил, что четвёртая корректировка от 23 декабря 2021 года зафиксировала увеличение доходов бюджета Югры на 13 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты думы ХМАО приняли бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ещё в конце ноября. Доходы бюджета Югры на 2022 год составят 251,9 млрд рублей, расходы — 285,4 млрд рублей, дефицит — 33,5 млрд рублей.