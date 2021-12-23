Кабул, 23 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Более 60% провинций Афганистана страдают от сильной засухи, что грозит дальнейшим осложнением ситуации с неваткой продовольствия в стране. Об этом заявил 23 декабря глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Насифур Моганди.

Afghanistan Matters Афганистан

«Если не будут приняты срочные меры, гуманитарная ситуация будет катастрофической», — приводит его слова газета «8 Собх».

Представитель Красного Креста отметил, что в Афганистане развивается «худший и самый печальный» гуманитарный кризис в мире, и только незамедлительные действия помогут предотвратить его эскалацию.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день около 22,8 миллиона человек, или более 55% населения Афганистана, испытывает острую нехватку продовольствия.

Программа ООН по окружающей среде и Национальное агентство по охране окружающей среды Афганистана также назвали засуху в Афганистане самой сильной за последние два десятилетия.

Международные организации выражают озабоченность развитием ситуации, поскольку правительство под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не разработало никакой стратегии по управлению риском засухи и управлению водными ресурсами в стране.