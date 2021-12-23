Ньюкасл, Великобритания, , 20:36 — REGNUM 23 декабря издание Sky Sports сообщило, что «Ньюкасл» готов побороться с французским «Лионом» за 26-летнего форварда «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна. По информации источника, руководство клуба считает, что Азмун сможет помочь «сорокам» сохранить прописку в высшем дивизионе Англии.

Сердар Азмун Tasnim News Agency

Ранее сообщалось, что «Лион» заключил с Сердаром Азмуном предварительный контракт и в ближайшее время предложит «Зениту» 2 миллиона евро за переход иранца в зимнее трансферное окно. При этом портал transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.