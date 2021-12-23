Лондон, 23 декабря, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Солист Coldplay Крис Мартин в одном из интервью заявил, что последний альбом группы выйдет в 2025 году. Об этом 23 декабря пишет портал SRSLY.

(сс) andreas160578 Музыкальная пластинка

«Я могу вам точно сказать — наша последняя полноценная пластинка выйдет в 2025 году, и после этого, я думаю, мы будем только гастролировать», — объявил Мартин. Однако неизвестно, шутил ли артист, произнося это, или говорил всерьёз.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2021 года Coldplay выпустила мини-альбом под названием Infinity Station Sessions. В трек-лист пластинки вошли пять песен.