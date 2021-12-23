Рим, 23 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. «Народная партия Европы» предлагает реализовать «план Маршалла» и помогать прививать от коронавируса жителей бедных стран, заявил в четверг, 23 декабря, лидер партии «Вперед, Италия» (входит в состав «народников») Сильвио Берлускони.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Эксперты уверены, что пока весь мир не будет привит, пандемия не закончится, отметил политик.

Сначала нужно убедить лидеров и жителей всех стран мира в верности такого плана, а потом реализовать его, добавил Берлускони.