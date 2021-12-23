Тирана, 23 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Албании отметили, что в 2020 году число мигрантов, несмотря на пандемию, выросло на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

Мигрант

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, наибольшее число иностранных граждан, получивших вид на жительство в Албании, прибыли из Италии, Турции и Ирана. Из 13 600 таких лик, 2600 — иранцы, 2067 — итальянцы и примерно 1600 прибыли из Турции.

47,5% иностранцев прибыли в страну в поисках работы, 24% — ради воссоединения семьи, остальные — учиться или с гуманитарными целями. Также в стране выявили почти 19 тысяч лиц без необходимых документов, что на семь тысяч больше, чем в 2019 году. Из них шесть тысяч — сирийцы, остальные — из Марокко и Ирака.