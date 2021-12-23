Петропавловск-Камчатский, , 20:31 — REGNUM На Камчатке за девять месяцев 2021 года экспорт рыбопродукции в Китай снизился на 70%. В денежном выражении рыбы было экспортировано на $751,39 млн, что на 40,45% меньше аналогичного показателя 2020 года. По объему отставание гораздо существеннее — с января по сентябрь 2021 года в КНР экспортировано 243,118 тыс. тонн рыбопродукции — на 70,78% меньше показателя того же периода 2020 года. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Лосось Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, такое резкое снижение экспорта произошло из-за введения китайской стороной требования о ввозе рыбы только в рефрижераторных контейнерах, а также из-за результатов тестирования упаковки пищевой продукции в портах и на погранпереходах Китая.

Сейчас доставка рыбопродукции идёт до портов Приморского края морем, а затем в центральную часть России железнодорожным транспортом. Но в период больших подходов лососевых, с июля по сентябрь, во Владивостоке возникает серьёзный дефицит железнодорожных рефрежираторов и холодильников, что является одним из факторов нежелания рыбопромышленных компаний поставлять рыбу на внутренний рынок, уточнил Солодов.