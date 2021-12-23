Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На Камчатке за девять месяцев 2021 года экспорт рыбопродукции в Китай снизился на 70%. В денежном выражении рыбы было экспортировано на $751,39 млн, что на 40,45% меньше аналогичного показателя 2020 года. По объему отставание гораздо существеннее — с января по сентябрь 2021 года в КНР экспортировано 243,118 тыс. тонн рыбопродукции — на 70,78% меньше показателя того же периода 2020 года. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

По его словам, такое резкое снижение экспорта произошло из-за введения китайской стороной требования о ввозе рыбы только в рефрижераторных контейнерах, а также из-за результатов тестирования упаковки пищевой продукции в портах и на погранпереходах Китая.

Сейчас доставка рыбопродукции идёт до портов Приморского края морем, а затем в центральную часть России железнодорожным транспортом. Но в период больших подходов лососевых, с июля по сентябрь, во Владивостоке возникает серьёзный дефицит железнодорожных рефрежираторов и холодильников, что является одним из факторов нежелания рыбопромышленных компаний поставлять рыбу на внутренний рынок, уточнил Солодов.