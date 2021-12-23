23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:28 — REGNUM Решение компании «Нафтогаз Украины» подать в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждается, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 декабря в социальной сети Facebook.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эти только и знают, что жаловаться хозяевам. Сами-то ни на что повлиять не могут», — отмечает Людмила Т.

Многие пользователи отмечают, что украинская сторона поступает крайне низко, это не играет ей на руку и вряд ли окажет какой-нибудь ощутимый эффект на Российскую Федерацию. Граждане убеждены, что в Европе все уже давно устали от киевских властей, которые мучают еврочиновников своими бесконечными жалобами на Россию.

«Да уж, «деятели» Украины только и способны на жалобы. Они похожи на скулящего щенка. Так тот же хоть кушать хочет! А вы, пресыщенные своей злобой и полным отсутствием международных правил, теряете не только голос, но и разум! Сами ни на что не способны, кроме как гадить своему соседу», — поделилась своим мнением Людмила М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев поразила какая-то паника, потому что невозможно угадать, как следующий финт украинские власти выкинут завтра.

«Это уже похоже на приступ какой-то дикой паники, когда отключается мозг!» — пишет Ludmila C.

Часть людей полагает, что Украина оказалась недовольна тем, что Газпром — крупная газовая компания, у которой много связей и её услугами пользуются многие европейские государства. Киев был бы спокоен, если бы у России была слабая экономика и отсутствовали амбиции на международной арене.

Газпром Gazprom-neft.ru

«Интересное рассуждение. Хозяин товара делает со своим товаром то, что он хочет. Кто может его обязать что-то делать, если нет даже никакого договора?» — удивляется Джурат А.

Ряд пользователей указывает на то, что Газпром имеет полное право занимать такое положение на европейском рынке, какое может себе позволить. Если Украине что-то не нравится, она может просто не пользоваться услугами российской компании и найти себе альтернативного поставщика голубого топлива.

«Чего метаться украинским политикам? Пусть пройдутся по «базару» и «купят» себе столько газа, сколько нужно. Если, конечно, денег хватит. Если такой вариант не нравится, то какой толк от того, что Россия, к примеру, внезапно уйдёт с европейского рынка. Разве у вас газ станет дешевле? Так ведь нет же, всё будет ровным счётом наоборот», — указывает Виктор В.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что Киев просто работает в интересах Соединённых Штатов. Украинским чиновникам всё равно, как дела у российской газовой компании, им важно сделать так, чтобы у российской экономики появились какие-нибудь проблемы.

«Да, Россия занимает доминирующую позицию на европейском рынке. Но это не её вина! Те же США везут газ по цене намного более дорогой, нежели Российская Федерация. Если сила России в том, что она отстаивает принципы здоровой конкуренции, тогда ладно, как хотите, но это вам же выйдет боком», — считает Катерина К.

Напомним, 22 декабря пресс-служба «Нафтогаз Украины» сообщила о том, что компания подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.