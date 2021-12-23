23 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что будущее Донбасса могут определять только жители региона.

Оксана Переможенко, , 20:56 — REGNUM Будущее Донбасса могут определять только жители региона. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе. Вот и всё, и по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории», — сказал российский лидер.

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Заявление российского президента обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина, а также на телеграм-канале Klymenko Time. Многие отметили, что жители Донбасса уже приняли решение о своем будущем.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. 2018 Kremlin.ru

«Вот паспортами России они свое будущее и определят… Не надо никаких референдумов проводить, процесс давно идет. Экономикой уже занялись. Возвращают народу рабочие места в крупных предприятиях», — написала Татьяна Х.

«Впервые Путин это сказал во всеуслышание. А просто так он ничего не говорит», — добавила Елена Л.

«Это уже не намек, а сигнал к действию — всё теперь зависит от самих жителей!!!» — пишет Виталий К.

«А жители Одессы, Киева?» — поинтересовался Алексей Г.

«Так за восемь лет жители Донбасса окончательно определились. Неужели еще есть сомнения?» — задалась вопросом Лара Х.

«Донбасс давно определился, — еще до того, как вошел в состав Украины. А сейчас каратели окончательно закрепили это мнение», — отметил Николай Л.

Советские войска в освобожденном Донбассе

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«Так уже определили 11 мая 2014 года», — напомнил Alexander S.

«Жители решат, а Россия поможет!» — отреагировала Антонина Л.

«Это демократия без двойных стандартов», — добавил Юрий В.

«Всё правильно он сказал. Украину ждет разделение. И никакой Запад не поможет, иуды и манкурты всегда платят цену», — написал один из комментирующих.

«Думаю, придёт время, и не только жители Донбасса будут определять своё будущее…» — написал Артур Н.

«А что не так? Или жители Донбасса не вправе решать свою судьбу?» — задался вопросом Евгений.

День Победы в Донецке. 2014 Andrew Butko

«Не хотят люди жить в нацисткой стране, в этом их вина? Было бы плохо крымчанам, так про беженцев с Крыма с каждого утюга бы говорили. Отток населения только в Украине», — подытожил sunwind.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лично отговаривал руководство Украины от проведения военной операции в Донбассе.