Рим, 23 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Лидеры правоконсервативных партий Италии на встрече в четверг, 23 декабря, обсуждали возможность выдвижения Сильвио Берлускони в президенты страны, подтвердил журналистам сам лидер партии «Вперед, Италия».

European People's Party Сильвио Берлускони

При этом 85-летний политик отметил, что никакого решения пока не было принято и не будет принято до конца рождественских каникул.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в январе 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Чаще всего наблюдатели говорят о возможных кандидатурах Берлускони и Марио Драги.