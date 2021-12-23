Ливерпуль, Великобритания, 23 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. 23 декабря руководство Английской Премьер-лиги объявило о переносе двух матчей 19-го тура регулярного чемпионата. Матчи «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» были перенесены на неопределенный срок.

Liverpoolfc.com «Ливерпуль» vs «МЮ» — 0:0

После восемнадцати туров «Ливерпуль» с двенадцатью победами и 41-м набранными очком занимает вторую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. Первое место занимает «Манчестер Сити», набравший 44 очка.

Ранее было объявлено, что шесть матчей прошедшего 18-го тура чемпионата также были перенесены.

Ранее сообщалось, что клубы Английской Премьер-лиги намерены обратиться к руководству лиги с просьбой приостановить чемпионат до 15 января 2022 года.