Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В сеть выложили второй трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится» на основе популярной серии видеоигр Uncharted. Ролик был опубликован 23 декабря на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Gage Skidmore Том Холланд

В новом ролике авторы картины частично раскрыли сюжет и мотивацию персонажей. В трейлере также присутствует множество экшн-сцен, в которых Том Холланд, играющий молодого Нейтана Дрейка, показывает свои акробатические способности.

Напомним, премьера приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится» состоится в России 10 февраля 2022 года, в кинотеатрах США её начнут показывать 18 февраля 2022-го. Снимает фильм режиссёр Рубен Флейшер, в проекте кроме Тома Холланда участвуют Марк Уолберг, София Тейлор Али, Тати Габриэлле и Антонио Бандерас.