Москва, 23 декабря, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Комик Азамат Мусагалиев стал гостем YouTube-шоу «Мне смешно». Выпуск с его участием доступен на канале LABELSMART с 23 декабря.

Скриншот с YouTube Азамат Мусагалиев

В ролике Мусагалиев, а также ведущие шоу Филипп Воронин и Тимур Бабъяк рассказывали различные истории из жизни. И комик решил поделиться своей историей первой любви.

«У меня очень печальная история любви», — предупредил Мусагалиев. Он рассказал, что в студенческие годы был влюблён в девушку, которая внезапно пропала. Они договорились пойти в кино, однако она не появилась в назначенное время. Спустя 11 лет артист случайно встретил её — девушка рассказала, что в тот день уехала на Дальний Восток, устроилась там на работу, а после вышла замуж и родила дочь.

ИА REGNUM напоминает, что Азамат Мусагалиев стал известен благодаря игре КВН — он был капитаном команды «Камызяки». Коллектив стал чемпионом Высшей лиги в 2015 году.