Санкт-Петербург, , 20:18 — REGNUM 26-летний голкипер норвежского «Буде-Глимта» и национальной сборной России Никита Хайкин может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Информация об этом 23 декабря появилась на немецком интернет-портале transfermarkt.

Зенит Fc-zenit.ru

В текущем сезоне Никита Хайкин сыграл в 44-х матчах за «Буде-Глимт» по всех турнирах, в которых пропустил 37 мячей. На счету российского вратаря девятнадцать сухих матчей.

Никита Хайкин оценивается порталом transfermarkt в 600 тысяч евро. Соглашение голкипера с «Буде-Глимтом» рассчитано до 31 декабря 2022 года.

За норвежский клуб Никита Хайкин выступает с 11 марта 2019 года после перехода из «Кхав-Савы» на правах свободного агента. Футболист является воспитанником лондонского «Челси».