Петропавловск-Камчатский, , 20:13 — REGNUM Решение о ликвидации Козельского захоронения ядохимикатов и пестицидов принято после экологической катастрофы в Авачинской бухте осенью 2020 года, хотя по итогам исследований сделан вывод, что полигон не является причиной произошедшего. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Правительством региона сформирован план ликвидации Козельского полигона, она пройдет на федеральные средства.

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По словам губернатора Камчатки, осенью 2021 года на общественных слушаниях по рекультивации Козельского полигона было принято решение о проведении его дополнительного исследования. Выполнены работы по более подробной георадарной съемке по итогам которой будет создана 3D-модель захоронения.

Объем ядовитых отходов составляет около 200−250 тонн. На полигоне находятся сельскохозяйственные пестициды в упаковке и без, ржавые бочки, деревянные ящики и другой мусор.

Планируется, что пестициды и ядохимикаты, загрязненный грунт, будут вывезены на специальные хранилища в другом регионе. В какой именно — не уточняется.

«После вывоза будет завезен плодородный грунт и засеяна трава», — уточнил Солодов.