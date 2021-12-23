Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Решение о ликвидации Козельского захоронения ядохимикатов и пестицидов принято после экологической катастрофы в Авачинской бухте осенью 2020 года, хотя по итогам исследований сделан вывод, что полигон не является причиной произошедшего. Об этом ИА REGNUM заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Правительством региона сформирован план ликвидации Козельского полигона, она будет осуществлена на федеральные средства.

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По словам губернатора Камчатки, осенью 2021 года на общественных слушаниях по рекультивации Козельского полигона было принято решение о проведении его дополнительного исследования. Выполнены работы по более подробной георадарной съемке, по итогам которой будет создана 3D-модель захоронения.

Объем ядовитых отходов составляет около 200−250 тонн. На полигоне находятся сельскохозяйственные пестициды в упаковке и без, ржавые бочки, деревянные ящики и другой мусор.

Планируется, что пестициды и ядохимикаты, загрязненный грунт будут вывезены на специальные хранилища в другом регионе. В какой именно — не уточняется.

«После вывоза будет завезен плодородный грунт и засеяна трава», — уточнил Солодов.