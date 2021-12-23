Скопье, , 20:17 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии в отставке Венко Филипче 23 декабря прокомментировал отставку Зорана Заева с поста премьер-министра.

Венко Филипче Zdravstvo.gov.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Филипче поблагодарил Заева за поддержку его начинаний на посту главы минздрава и подчеркнул, что Заев был «двигателем перемен» в здравоохранении и активно содействовал проведению реформ.

По словам Филипче, за эти четыре года удалось в два раза повысить заработные платы медицинских работников, обеспечить качественное лечение лицам с редкими болезнями, наладить поставки более качественного инсулина и обновить ряд госпиталей.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Северной Македонии принял отставку премьер-министра