Скопье, 23 декабря, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии в отставке Венко Филипче 23 декабря прокомментировал отставку Зорана Заева с поста премьер-министра.

Zdravstvo.gov.mk Венко Филипче

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Филипче поблагодарил Заева за поддержку его начинаний на посту главы минздрава и подчеркнул, что Заев был «двигателем перемен» в здравоохранении и активно содействовал проведению реформ.

По словам Филипче, за эти четыре года удалось в два раза повысить заработные платы медицинских работников, обеспечить качественное лечение лицам с редкими болезнями, наладить поставки более качественного инсулина и обновить ряд госпиталей.