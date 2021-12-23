Москва, , 20:12 — REGNUM 21-летний итальянский нападающий австрийского футбольного клуба «Штурм Грац» Келвин Йебоа не будет продолжать карьеру в московском «Локомотиве». Об этом 23 декабря агент футболиста Стефано Кастанья.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

В текущем сезоне Келвин Йебоа принял участие в восемнадцати турах за «Штурм» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Йебоа перешел в «Штурм» 6 февраля 2021 года из «ВСГ Тироля» за 550 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро. Соглашение итальянца с австрийским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.