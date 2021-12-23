Рим, , 20:10 — REGNUM По данным на вечер четверга, 23 декабря, в Италии умерли 136 245 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 168 (днем ранее — на 146), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус в Италии Aeronautica Militare

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Это самый высокий показатель с мая 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 44 595 (днем ранее — на 36 293), что является «рекордом» за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 517 054 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 430 029 человек (на 27 300 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев.

Две прививки от коронавируса сделали 46,17 миллиона человек (более 76,6% населения страны).