Рим, 23 декабря, 2021, 20:10 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 23 декабря, в Италии умерли136 245человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на168(днем ранее — на146), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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Это самый высокий показатель с мая 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на44 595(днем ранее — на36 293), что является «рекордом» за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 517 054 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены430 029человек (на27 300больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев.

Две прививки от коронавируса сделали 46,17 миллионачеловек (более 76,6% населениястраны).